Москва, , 21:11 — REGNUM Победители очередного конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества определены 21 февраля на заседании Координационного комитета.

Заседание провел первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Главная новация этого конкурса: впервые в истории президентских грантов победившие некоммерческие организации получат средства на реализацию своих проектов практически в самом начале года — их проекты могут стартовать с 1 марта.

На конкурс поступило 9 308 проектов от 7 946 некоммерческих организаций.

Гранты на общую сумму 4 092 млн рублей получат 2 017 организаций из всех 85 регионов страны.

В этом конкурсе направление «Сохранение исторической памяти» вышло на первое место как по количеству победивших проектов, так и по сумме грантов. В первую очередь это связано с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. По итогам конкурса поддержано 314 проектов, приуроченных к этой памятной дате, на общую сумму 763 млн рублей.

С учетом проектов, поддержанных в прошлом году, будет реализовано 469 проектов, посвященных Победе нашего народа в Великой Отечественной войне. Общая сумма поддержки составляет более 1 млрд рублей.

Продолжает увеличиваться количество победителей из регионов — в этом конкурсе 1 804 таких организации (89,4%), в том числе 569 — из небольших городов и сельской местности.

988 некоммерческих организаций (49% от общего числа победителей) получают президентские гранты впервые.

Всего же за 7 конкурсов президентских грантов (с 2017 г.) поддержано 12 575 проектов на общую сумму более 26,3 млрд рублей.