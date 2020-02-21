Вашингтон, , 20:59 — REGNUM Федеральный суд в американском штате Вашингтон на заседании в пятницу, 21 февраля, приговорил гражданку России Миру Тэраду к двум с половиной годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков.

Кроме этого, российской гражданке предстоит компенсировать ущерб на сумму $78,3 тысячи и выплатить штраф в размере $100.

Обвинение требовало назначить обвиняемой тюремный срок в 46 месяцев, однако суд принял во внимание время, которое она провела в заключении в Финляндии.

Мира Тэрада была задержана в декабре 2018 года в Финляндии на основании ордера Интерпола, выданного по запросу американских властей. Ей было предъявлено обвинение в нарушении законодательства в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмывании денежных средств в период проживания США.

В ходе судебного процесса девушка признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денег, в связи с чем ей удалось избежать обвинения в контрабанде наркотиков.