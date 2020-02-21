Москва, 21 февраля 2020, 20:59 — REGNUM Центр политической конъюнктуры (ЦПА) опубликовал доклад, посвященный изучению страхов Россиян в случае ухода Владимира Путина с поста президента РФ.
Согласно данным доклада, больше всего опасаются обострения борьбы за власть и снижения авторитета Российской Федерации на мировой арене.
В докладе также говорится, что Владимир Путин стал символом стабильности внутренней политики и власти в целом, поэтому страхи, связанные с вероятным уходом российского лидера со своего поста, «актуализированы и отчетливо выражены в сознании» граждан.
В докладе Центра политической конъюнктуры страхи разделены на три группы: острые, средневыраженные и периферийные. В первую вошли опасения из-за возможного обострения борьбы за власть, а также страх потери авторитета России на мировой арене.
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Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, комментируя доклад ЦПА, отметил, что в докладе описывается целая система страхов и приводится их иерархия.
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