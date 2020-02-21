Рим, , 20:43 — REGNUM Специалисты министерства здравоохранения Италии в пятницу, 21 февраля, опубликовали на страницах ведомства в социальных сетях советы гражданам по профилактике коронавируса.

Специалисты, в частности, посоветовали гражданам чаще и лучше мыть руки, «следить за гигиеной дыхательных путей» и на рассчитывать на помощь антибиотиков.

Как сообщалось ранее, 21 февраля власти Италии подтвердили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Девять городков в северной провинции Ломбардия (Милан) переведены на «режим изоляции».