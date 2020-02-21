Нью-Йорк, США, , 19:57 — REGNUM Поведение жителей посёлка Новые Санжары (Полтавская область, Украина), закидавших камнями автобус с вернувшимися из Китая соотечественниками, недопустимо, говорится в сообщении представительства ООН от 21 февраля в Facebook.

«Нападение на эвакуированных украинских граждан минувшей ночью в Полтаве не должно иметь места на сегодняшней Украине», — говорится в сообщении.

Организация призвала власти Украины «принять все необходимые меры для обеспечения безопасности для всех, кого коснулась эта ситуация».

Напомним, жители Новых Санжар, протестуя против возвращения в страну эвакуированных из Китая людей, забросали булыжниками автобус, на котором они приехали. Инцидент произошёл 20 февраля.

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