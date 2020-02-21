Киев, , 17:57 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая спешно ретировалась из санатория в Новых Санжарах (Полтавская область), где на карантине содержаться эвакуированные из китайского города Ухань, охваченного коронавирусом Covid-2019 украинские граждане.

Напомним, что украинские власти одними из последних эвакуировали своих граждан из зараженного коронавирусом Уханя. Однако на самой Украине граждане крайне негативно восприняли то, что в страну ввозят людей, которые могут быть заражены коронавирусом Covid-2019.

Самолет с эвакуированными гражданами не смог приземлится в трех областях Украины, так как местные жители пригрозили местным властям протестами и расправой.

В итоге власти без лишней огласки разместили эвакуированных граждан Украины в санатории Нацгвардии Украины в Новых Санжарах в Полтавской области. Но и тут, когда местные жители узнали, что к ним везут сограждан, эвакуированных из Уханя, устроили настоящий погром.

Местные пытались перекрыть дорогу автобусам, на которых везли людей на карантин. Когда полиция не дала этого сделать, в автобусы полетели камни, кроме того, бунтующие начали жечь покрышки.

Эвакуированные граждане в страхе прятались под сидениями автобусов и укрывали детей, опасаясь расправы.

Власти Украины явно не контролируют ситуацию. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что выезжает в Новые Санжары для успокоения ситуации. Туде же направилась министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

На своей странице в социальной сети Facebook она написала, что проведет с эвакуированными все 14 дней карантина «в одном помещении, в тех же условиях», чтобы успокоить их.

На деле оказалось, что Сквалецка даже не встречалась с людьми, находящимися на карантине, побыла в медицинском центре некоторое время и спешно его покинула.

По словам начальника медцентра Александра Блинова, Сквадецкая вроде бы как обещала вернуться. О времени возвращения министра он предложил «спросить у нее».