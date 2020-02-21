Пекин, , 17:43 — REGNUM В Китае по итогам первой половины февраля отмечено резкое сокращение объёмов продаж новых автомобилей, сообщает 21 февраля сообщает Automotive News со ссылкой на Китайскую ассоциацию автопроизводителей.

По этим данным, продажи новых автомобилей упали на 92%. Это явление эксперты связывают со вспышкой коронавируса в Китае, из-за которого прекращена работа большинства автосалонов, а многие жители страны почти не выходят из дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайском городе Ухане, который считается эпицентром вспышки коронавируса COVID-2019, будут построены ещё 19 временных больниц.

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