Москва, , 17:41 — REGNUM Празднования Масленицы в этом году будут действовать на 29 площадках в Москве. Об этом 21 февраля рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В рамах празднования Собянин посетил площадку на Манежной площади в Москве. По случаю Масленицы, территорию обустроили в старорусском стиле. Посетителей развлекали актеры в костюмах стрельцов, бояр и представителей других русских сословий. Осмотрев территорию народных гуляний мэр Москвы отметил, что для жителей города подготовлена специальная программа на 29 площадках по случаю праздника

«Сегодня в Москве открывается фестиваль «Московская Масленица». Провожаем зиму. Хотя зима в этом году нас не баловала, тем не менее это не отменяет праздничного настроения и самого праздника. Надеюсь москвичам понравится праздник, большая гастрономическая программа, культурная программа, 29 площадок к празднику открыто. Так что приглашаю всех на праздник», — обратился Собянин к посетителям гуляний на Манежной площади.

Читайте ранее в этом сюжете: На ВДНХ Масленицу отметят блинной битвой