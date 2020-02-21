Москва, , 17:34 — REGNUM В марте цветы покупают на 60% чаще по сравнению с другими месяцами года. Февраль и март также выделяются сравнительно высоким количеством денежных переводов. В феврале их совершается на 50% больше, чем в других месяцах года, а в марте — больше в 2,5 раза. При этом средняя сумма перевода в 2020 году составила 1500 рублей. Об этом 21 февраля сообщил МТС Банк по итогам исследования расходов граждан России в праздничный период.

По данным аналитиков, бюджетные подарки можно найти в книжных магазинах — средний чек здесь составляет 500 рублей. Тем, кто ценит не подарок, а внимание, в этой категории подойдет вариант сходить в уютное кафе. Именно такой средний чек зафиксирован в феврале 2020 году в супермаркетах и местах общественного питания.

При этом поход в кинотеатр на двоих обойдется в среднем в 600 рублей, а покупка подарка в сувенирных магазинах — 800 рублей.

В категорию от 1 тыс. до 5 тыс. рублей попадают подарочные сертификаты, косметика, барбершоп и театр. Так, средний чек в магазинах косметики составляет 1100 рублей. На такой же бюджет можно рассчитывать и при покупке игрушки.

За услуги мастерам в салонах красоты и парикмахерских граждане России в среднем платят 1400 рублей. 1500 рублей приходится на покупку аксессуаров к автомобилю. Средний чек с начала года в магазинах одежды составил 2 тыс. рублей.

В магазинах спорттоваров средняя стоимость покупки составляет 2,3 тыс. рублей, столько же обходится и «усреднённый» поход в театр. По части гаджетов средняя стоимость покупки составляет 4400 рублей. В категорию наиболее дорогих подарков входят украшения, часы и путешествия. Одним из классических подарков являются украшения или часы. Средний чек в этой категории — 5,4 тыс. рублей. Средний чек проживания в отелях составляет 5 тыс. рублей. Наконец, туристическая путевка в среднем обходится гражданам в 11,5 тыс. рублей, а авиабилеты — 15 тыс. рублей.