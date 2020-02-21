Лондон, , 17:26 — REGNUM Запрет на продажу сырой древесины и угля для отопления каминов и домашних печей будет введён в Великобритании с 2023 г., пишет 21 февраля Independent.

Соответствующие документы готовит британское минэкологии. Цель этой инициативы — снизить объём вредных выбросов в окружающую среду, в частности — частицы PM2.5 (мелкодисперсные частицы).

Ограничения начнутся уже в феврале следующего года. Таким образом, владельцев каминов будут постепенно переводить на твёрдое экологическое топливо и сухие дрова.

Комментируя нововведение, британский министр экологии Джордж Юстис сказал, что таким образом вносится «вклад в улучшение здоровья миллионов людей».

Напомним, по данным экологов, массовая концентрация РМ2.5 является ключевым параметром для оценки качества воздуха.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британские власти также готовят запрет на использование пластика.

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