Сингапур, , 17:27 — REGNUM Общее число выздоровевших от коронавируса COVID-19 достигло 47 человек в Сингапуре. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны в Twitter.

По данным ведомства, ещё десять человек удалось вылечить от коронавируса COVID-19, всего число выздоровевших от заболевания составило 47 человек.

Всего в Сингапуре было зафиксировано 86 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о первом случае заболевания коронавирусом в Ливане. Пациент был госпитализирован, в стране предприняты все меры для недопуска распространения инфекции.

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