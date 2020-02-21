Тверь, , 17:17 — REGNUM Медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» ветеранам и награды военнослужащим вручил 21 февраля губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Вручение состоялось в рамках торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню защитника Отечества. Игорь Руденя передал памятные награды фронтовикам, труженикам тыла, блокадникам и узникам концлагерей. В мероприятие участие приняли также председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, член Совета Федерации РФ от Тверской области Владимир Лукин, депутаты Государственной думы РФ Сергей Веремеенко и Светлана Максимова, главный федеральный инспектор Игорь Жуков, руководители подразделений федеральных структур, военнослужащие, главы муниципальных образований региона.

«Во все времена мужество, стойкость и героизм наших воинов, мощь и слава русского оружия были гордостью нашего народа, основой независимости государства. 9 мая исполнится 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Мы никогда не забудем, как солдаты и офицеры Красной Армии мужественно сражались за Родину и показали всему миру силу духа нашего народа. Сегодня в Тверской области под городом Ржевом завершается возведение самого масштабного в России мемориала Советскому солдату. Этот поистине народный мемориал, который объединит миллионы людей», — сказал Игорь Руденя.

Затем губернатор вручил юбилейные медали к 75-летию Победы 31 ветерану Великой Отечественной войны — участникам сражений, жителям блокадного Ленинграда, тем, кто трудился в тылу и был несовершеннолетним узником фашистских концлагерей. В частности, медали вручены участникам сражений под Ржевом Ивану Кладкевичу и Борису Воробьеву, боев на Курской дуге — Спартаку Сычеву, защитницам Твери Галине Макеевой, Антонине Гордеевой, Марии Потаповой.

Сегодня же губернатор вручил федеральные и региональные награды офицерам, ученым и преподавателям исследовательских и учебных военных заведений региона. Так, указом президента РФ за заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден полковник Андрей Ремезов — заместитель начальника кафедры тактики и вооружения радиотехнических войск Военной академии ВКО им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Также вручены памятные знаки губернатора «За доблестную службу в Тверской области», почетные грамоты и благодарности губернатора Тверской области.