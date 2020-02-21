Брянск, , 17:06 — REGNUM Гражданка Китая, которую из-за подозрения на коронавирус сняли с поезда в Брянске, пересекла украинскую границу 20 февраля и действительно направлялась в Россию, сообщили 21 февраля в Госпогранслужбе Украины. Она не жаловалась на своё состояние пограничникам и «по внешним признакам не выглядела больной».

Кроме женщины в вагоне, отправленном на санитарную стоянку, находились ещё 13 граждан Украины, в том числе два проводника, шесть граждан РФ и по одному гражданину из Узбекистана и Канады.

Несколько дней назад женщина прилетела на Украину из Минска и на пограничном контроле в аэропорту также не жаловалась на здоровье.

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