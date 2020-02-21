Москва, , 16:58 — REGNUM Многие российские университеты готовы предоставить дистанционное обучение китайским студентам, которые не могут вернуться в Россию вовремя из-за эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом 21 февраля сообщил CRI Online.

В связи со сложившейся ситуацией, вузы России приступили к подготовке программ дистанционного обучения для иностранных студентов из Китая. О том, что китайские студенты будут получать задания по сети, уже сообщили Тульский государственный педагогический университет, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Новосибирский государственный университет, Тихоокеанский государственный университет. Вузы организуют дистанционные видеоуроки на платформах, которые позволят студентам слушать лекции и получать практические задания онлайн.

Некоторые преподаватели отметили, что система онлайн-обучения требует дальнейшего совершенствования. Далеко не по всем дисциплинам могут быть выполнены дистанционные задания, например, для физики и химии требуется лабораторное оборудование. Также не все возможности онлайн-платформ в России являются бесплатными, что усложняет процесс обучения.