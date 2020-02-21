Брянск, , 16:53 — REGNUM Аллею героев открыли 21 февраля в Брянске. У памятника воинам-интернационалистам на улице Емлютина установили бронзовые бюсты брянским десантникам, которые погибли 20 лет назад на высоте 776 в Аргунском ущелье в горном районе Чечни, сообщает пресс-служба администрации города.

Подвиг десантников почтили минутой молчания. На Аллее расположили бюсты Героям Российской Федерации Олегу Ермакову, Сергею Василёву, Александру Гердту, Алексею Рассказу, а также Александру Трубенку, награждённому Орденом Мужества. Военнослужащие входили в состав 6-й парашютно-десантной роты, которая противостояла 2,5 тысячам боевиков.

Установку бюстов погибшим десантникам начали в 2017 году по всей России. Проект реализуется при содействии Московского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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