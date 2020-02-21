Москва, , 16:47 — REGNUM Даже если повышение транспортного налога коснется только коммерческого сектора, траты потребителей — обычных граждан — все равно вырастут, поэтому от такого налога следует в целом отказаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Минпромторг обсуждает идею повысить транспортный налог для старых автомобилей с 2021 года. Речь идет об автомобилях экологического класса «Евро-3» и ниже. Как пояснил глава Минпромторга Денис Мантуров, нововведение коснется автомобилей коммерческого сектора и не затронет личные транспортные средства граждан.

«Мы в ЛДПР вообще за отмену транспортного налога. Надо перейти на схему дополнительных сбора с каждого литра топлива в разумных пределах, отменив транспортный налог вообще. Потому что человеку приходится его уплачивать вне зависимости от того, пользуется ли он машиной или нет», — заявил Нилов.

Он отмечает, что даже если нововведение коснется только автомобилей коммерческого сектора, то налоги все равно будут оплачивать потребители, которые пользуются такими машинами.

«Что касается коммерческого сектора — надо понимать, что пользователи такими автомобилями это все равно граждане страны, потребители, которые платят налоги. И если транспортный налог будут повышать, то это повлияет на конечную стоимость товара или услуги для граждан», — отметил Нилов.

Поэтому, уверен он, нужно в целом менять систему налогообложения в сфере транспорта, а не пытаться за счет роста налогов добиваться перехода на более экологичные средства передвижения.

«От транспортного налога надо вообще отказываться: необходимо продумать систему стимулирования использования более экологичного транспорта, вместо того, чтобы завышать налоги», — считает Нилов.