Рига, , 16:44 — REGNUM Общая налоговая задолженность в Латвии в начале февраля выросла на 0,7% по сравнению с январём, и равнялась 871 млн евро. Об этом пишет портал Tvnet. lv со ссылкой на данные службы Государственного дохода (СГД) Латвии.

По данным СГД, из общей суммы долга — 466,306 млн евро составляют долги основному бюджету (выросли на 0,8%), долги самоуправлений выросли до 274,345 млн (на 1,3%), заложенность перед социальным бюджетом составила 130,383 евро (уменьшилась на 0,9%).

Объём задолженности, на которую начислены штрафные проценты, составлял 542,532 млн евро или 62,3% от всей суммы долга. Безнадёжными к взысканию в связи с процессами ликвидации в феврале были признаны 243 500 млн евро.