Ростов-на-Дону, , 16:42 — REGNUM В Ростове-на-Дону до конца 2020 года будет определён участок под строительство метеостанции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 21 февраля.

«Надо довести до конца дело — разместить в Ростове-на-Дону метеостанцию. Поручаю до 1 марта этого года доложить о принятых решениях», — поставил задачу региональному министерству природных ресурсов и экологии глава региона Василий Голубев.

Создание станции в черте города необходимо для более точного прогнозирования метеоусловий в областном центре.