Воронеж, , 16:43 — REGNUM Фестиваль «Русское лето», в рамках которого проходят показательные выступления исторических реконструкторов, заручился поддержкой президента РФ Владимира Путина. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявили организаторы мероприятия на пресс-конференции 21 февраля.

«Внимание к нашему фестивалю привлёк Владимир Путин, когда в Липецке сказал о необходимости использовать в качестве туристского ресурса потенциал Белгородской пограничной черты. Воронеж был центральной крепостью на Белгородской черте», — рассказал историк и публицист Николай Сапелкин.

Захар Прилепин добавил, что реконструкцию событий XVII века он воспринимает как личную историю:

«Дело в том, что Прилепины вообще происходят из Липецкой ныне области, Добровский район, и они были участникам всех событий на засечной черте. Поэтому для меня это не просто реконструкция какая-то абстрактная, а реконструкция моих предков, которых я знаю поимённо.

В том числе и поэтому поддержка Владимира Владимировича Путина нашему начинанию меня необычайно обрадовала, и мы будем старательно вовлекать всех дружественных нам губернаторов, чтобы этот проект дальше двигать», — заявил Захар Прилепин.

При этом Воронеж, по утверждению общественников, пока не только не использует объекты засечной черты для повышения туристической привлекательности, но не может добиться наделения этих объектов юридическим статусом.

«Что касается Белгородской черты — это связано с абсолютным большинством населения всех центрально-чернозёмных регионов. Вся идентичность наша построена вокруг заселения этого края, строительства крепостей, обороны от противников.

Стыдно, что у нас в регионе нет ни одного объекта культурного наследия, поставленного на государственную охрану, относящегося к Белгородской черте. Фактически это наследие есть, а юридически нет», — отметил историк Александр Никитин.

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