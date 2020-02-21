Симферополь, 21 февраля 2020, 16:32 — REGNUM Власти Ялты запретят звуковую рекламу морских прогулок на набережной во время туристического сезона. Об этом 21 февраля журналистам сообщил глава администрации города Иван Имгрунт.
По его словам, полиции и структурным подразделениям администрации города помогут наводить порядок казаки и сотрудники частных охранных агентств.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти города сообщили о том, что к началу курортного сезона на набережной Ялты планируется ремонт плиточного покрытия, замена скамеек и урн, полная реконструкция озеленения с оборудованием искусственного полива и подсветки зданий.
Об этом: Глава Ялты: туристы не могут найти туалет на набережной