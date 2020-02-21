Симферополь, , 16:32 — REGNUM Власти Ялты запретят звуковую рекламу морских прогулок на набережной во время туристического сезона. Об этом 21 февраля журналистам сообщил глава администрации города Иван Имгрунт.

«Летом на набережной одни приставали к людям с фотоуслугами, другие попрошайничали, третьи демонстрировали сомнительного вида искусство, четвертые — незаконно торговали. Всей этой какофонии, огромного количества точек, где зазывалы кричат в мегафоны быть не должно», — заявил градоначальник.

По его словам, полиции и структурным подразделениям администрации города помогут наводить порядок казаки и сотрудники частных охранных агентств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти города сообщили о том, что к началу курортного сезона на набережной Ялты планируется ремонт плиточного покрытия, замена скамеек и урн, полная реконструкция озеленения с оборудованием искусственного полива и подсветки зданий.

Об этом: Глава Ялты: туристы не могут найти туалет на набережной