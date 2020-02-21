Ухань, Китай, , 16:18 — REGNUM Слухи и информационные фальшивки об утечке коронавируса из Уханьского института вирусологии Академии наук КНР, не соответствуют действительности и мешают работе этого учреждения по расшифровке генома вируса, выявлению его штаммов и созданию вакцины, сообщается в открытом письме руководства института, опубликованном 20 февраля в китайских СМИ.

Авторы письма напоминают, что Уханьский институт вирусологии, являющийся крупнейшим научным центром по вирусологии в Китае «после начала эпидемии оказался предметом слухов и противоречивых заявлений».

В письме особо подчёркивается, что эти слухи и измышления «подрывают исследовательскую миссию института в борьбе с эпидемией».

«Дайте нам возможность сохранить решимость преодолеть трудности и сосредоточиться на нашей работе и наших исследованиях», — призвали авторы письма.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ разных стран публикуют различные слухи и информационные провокации о природе коронавируса пневмонии 2019-nCoV. В частности, о его искусственном происхождении и утечке из лаборатории в Ухане. Якобы в результате этой утечки и произошла вспышка коронавируса.

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