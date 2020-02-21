Рига, , 16:16 — REGNUM Институт экономики Латвийской академии наук по заказу департамента развития Риги провёл исследование о том, как будет развиваться демографическая ситуации в столице Латвии в среднесрочной перспективе, если тенденции 2011−2019 годов останутся неизменными. Об этом пишет портал Tvnet.lv.

Согласно данным исследования, население латвийской столицы к 2030 году сократится до 600 000 человек, сейчас 633 000, а к 2050 году — до 544 000. То есть до 2030 г. население Риги уменьшится на 5,2%, а к 2050 г. уже на 14%.

Эксперты считают, что более мягкой сложится ситуация в Рижском районе, где число жителей почти не изменится и останется колебаться в диапазоне от 371 000 до 367 000.

Неблагоприятен прогноз и для Латвии в целом. К 2030 году, по прогнозу специалистов, население страны с 1,92 млн может сократиться до 1,76 млн, а к 2050 году — до 1,49 млн.

Напомним, что в 1989 году в Риге проживало 910 455 человек.