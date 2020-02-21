Улан-Удэ, , 16:12 — REGNUM В Улан-Удэ тёплая погода «разбудила» медведей из живого уголка Этнографического музея народов Забайкалья. Об этом сообщается на сайте музея.

«Малыш и Семениха (так зовут наших мишек) решили не дожидаться наступления календарной весны и вышли на белый свет из своих берлог. Главной причиной побудившей их покинуть зимние убежища — тёплая в целом зима и установившиеся высокие дневные температуры. В природе обычно они выходят из берлог чуть позже, обычно в первой или второй декаде марта», — уточнили сотрудники музея.

Отмечается, что проснувшиеся медведи «с удовольствием принимают солнечные ванны, важно прохаживаются взад и вперёд по своей вольере, блестя ещё пышным зимним нарядом».