Ставрополь, , 16:48 — REGNUM Программа сохранения объектов культурного наследия, находящихся в региональной и муниципальной собственности, будет разработана на Ставрополье. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам состоявшейся 20 февраля рабочей встречи губернатора Владимира Владимирова с и. о. начальника краевого управления по сохранению и охране объектов культурного наследия Анной Коневой.

Глава региона привел в пример историю здания краевого театра кукол, из-за аварийного состояния которого около 10 лет назад труппа театра переехала в помещения городского дворца культуры и спорта. В настоящее время ведется восстановление здания в рамках нацпроекта «Культура», открыть обновленный театр планируется в 2020 году.

«Нам необходимо иметь свою краевую программу, чтобы решать такие задачи. Разработайте её таким образом, чтобы, хотя бы на первых порах, мы могли по одному объекту культурного наследия в год приводить в нормальное состояние», — сказал Владимиров.

Кроме того, глава Ставрополья поручил разработать пятилетнюю программу по установлению охранных зон объектов культурного наследия. Их в регионе около 2,4 тыс., но границы территорий и охранные зоны установлены лишь в отношении 20% объектов.

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