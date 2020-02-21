Москва, , 16:08 — REGNUM США ведут двойную игру в отношении курдов в Сирии для того, чтобы создавать неопределённость в этом регионе. Об этом 21 февраля заявил директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в эфире телеканала «Россия 24».

«Присутствие американцев там — это ещё один дестабилизирующий фактор. Они же постоянно ведут малопонятную политику по отношению к курдам: то они их поддерживают, то сейчас они их якобы не поддерживают. Тем не менее курды постоянно получают американское оружие, финансы, даже при «неподдержке» условной со стороны США. Чем, естественно, ещё больше заряжают Турцию, которая, с одной стороны, член НАТО, а с другой стороны, покупает С-400», — заявил Михайлов.

Напомним, в начале февраля в Идлибе обстановка резко ухудшилась. В январе-феврале сирийская армия смогла занять почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты, что вызвало возмущение Анкары.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию.

20 февраля вооружённая сирийская оппозиция, поддерживающая Турцию, перешла в наступление против сирийских сил в юго-восточных районах провинции Идлиб, при этом на отдельных направлениях в наземной операции участвует турецкий спецназ и турецкая артиллерия.