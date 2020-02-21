Рязань, , 16:11 — REGNUM Начало полётов санитарной авиации в Рязанской области запланировано на июль 2020 года, сообщили 21 февраля в региональном минздраве. Площадки для посадки вертолётов разместят у семи лечебных учреждений.

Для начала региональные власти определят авиационную компанию, на вертолёте которой будут совершать экстренные вылеты медицинские бригады. Медики пройдут специальное обучение и тестирование. Планируется, что посадочные площадки разместят у Касимовского, Скопинского, Сасовского, Шиловского, Ряжского межрайонных медицинских центров, Областной клинической больницы и Больницы скорой медпомощи.

Служба экстренной эвакуации пациентов заработает в рамках нацпроекта «Здравоохранение» регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».