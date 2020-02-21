Варшава, , 16:06 — REGNUM 65-лтнему мужчине, задержанному полицией 20 февраля во время визита президента Польши Анджея Дуды в город Лович в Лодзинском воеводстве, предъявлено обвинение. Об этом сообщила пресс-секретарь местной полиции Урсула Шимчак.

Как пояснила представитель полиции, мужчина был задержан на рыбацком рынке в то время, когда там проходила встреча президента с избирателями. По сведениям «Польского радио», он держал плакат с надписью «У нас болван вместо президента». Районная прокуратура в Ловиче предъявила задержанному обвинение в оскорблении президента Республики Польша. В соответствии со ст. 135 УК Польши это карается лишением свободы на срок до трёх лет.

«Во время допроса мужчина признался в совершенном им поступке и отказался давать объяснения, заявив лишь, что сожалеет о своем поведении. Его отпустили домой», — сообщил представитель прокуратуры Кшиштоф Копаня.

Город Лович в Лодзинском воеводстве стал первой остановкой «Дудабуса». По американскому примеру, президент Польши Анджей Дуда в рамках предвыборной компании проводит автобусный тур по стране для встреч с избирателями.

Во время встречи президента с избирателями на рынке в Ловиче присутствовала группа противников Дуды, которые пытались криками и свистом сорвать встречу. Они держали плакаты с надписями «Хватит воровать», «Господин Дуда хочет стать президентом. Странно, потому что 5 лет у него была возможность, и он ни разу не воспользовался» и другие. Все нарушители порядка были задержаны.