Улан-Удэ, , 16:03 — REGNUM В Улан-Удэ прибывшую из Таиланда женщину изолировали после обращения в поликлинику с симптомами ОРВИ. В республиканском минздраве ИА REGNUM сообщили, что это стандарт действий при обращении граждан, которые прибыли с территорий, где регистрируются случаи коронавируса.

«Меры повышенной предосторожности необходимы для обеспечения безопасности жителей республики, поэтому наше пристальное внимание обращено к пациентам, почувствовавшим недомогание после посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Поэтому причин для паники нет. Ситуация под контролем», — уточнили в министерстве.

У пациентов Городской поликлиники №1 попросили прощения за приостановление приёма, отметив, что «за это время были проведены мероприятия по санитарной обработке кабинета врача».