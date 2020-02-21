Москва, , 16:14 — REGNUM Звания Героя Российской Федерации удостоены 172 военнослужащих внутренних войск и сотрудников органов внутренних дел подразделений, вошедших в состав войск национальной гвардии РФ. Об этом заявил директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Поздравляя ветеранов и личный состав с Днем защитника Отечества он отметил, что именами героев названы 119 улиц и 48 школ в разных регионах России. Также 885 военнослужащих навечно зачислены в списки своих частей и подразделений.

Виктор Золотов также выделил успешное выступление спецназовцев на международных соревнованиях. Так, на турнире в Объединенных Арабских Эмиратах в феврале 2020 года, три команды Росгвардии, представлявшие Центр специального назначения «Витязь», СОБР «Рысь» и спецназ управления Росгвардии по Чеченской Республике, вошли в десятку лучших. В общем зачете команда спецназа «Витязь» заняла в второе место.