Бейрут, , 16:36 — REGNUM Первый случай заболевания коронавирусом COVID-19 диагностирован в Ливане. Об этом 21 февраля сообщил журналистам министр здравоохранения республики Ваель Абу Фаур.

По данным издания Daily Star, руководитель ведомства заверил, что пациенту, заболевшему коронавирусом, оказывается вся необходимая помощь, он госпитализирован в одну из больниц.

Кроме того, Абу Фаур отметил, что медиками предприняты все возможные меры для улучшения состояния здоровья пациента. В настоящее время заболевший чувствует себя настолько хорошо, что ему позволяется даже ненадолго покидать медучреждение.

При этом глава минздрава Ливана пояснил, что вся ситуация с коронавирусом находится под контролем ведомства, проводится постоянный мониторинг обстановки, приняты все возможные меры для предотвращения дальнейшего распространения заболевания. Как заявил Абу Фаур, оснований для паники нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в китайском Ухане впервые за сутки число выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом, превысило число заражённых.

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