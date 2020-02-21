Кемерово, , 15:54 — REGNUM Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв во время пресс-конференции в Президентском кадетском училище сегодня, 21 февраля, наградил ветеранов войны, тружеников тыла и узников концлагерей юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

«Во время церемонии награждения глава региона спустился со сцены и подошёл к каждому из присутствовавших ветеранов, наградив их медалями», — уточняет сообщает «МК в Кузбассе».

По данным СМИ, награды получили около 20 человек.

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