Волгоград, , 15:52 — REGNUM Завершены конкурсные процедуры по определению подрядных организаций для ремонта и строительства дорог в Волгоградской области в 2020 году, сообщили 21 февраля в пресс-службе правительства региона. Дорожники преступят к работам с наступлением благоприятных погодных условий.

В соответствии с контрактами, в регионе предстоит привести в надлежащее состояние 230 километров дорог и построить порядка 65 километров новых трасс в десяти муниципалитетах. Работы выполнят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», что означает, что кроме дорожного полотна подрядчики благоустроят прилежащие территории.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 февраля начался ремонт на мостовом комплексе в составе Волжской ГЭС.

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