Воронеж, , 15:50 — REGNUM Второй фестиваль «Русское лето» пройдёт в Воронеже с 22 по 24 мая в Центральном парке. Как передаёт ИА REGNUM, 21 февраля программу фестиваля представили в школе № 102 его организатор писатель Захар Прилепин, режиссёр Сергей Пускепалис, историк Александр Никитин, председатель областного Молодёжного правительства Кристина Кулешова и общественный деятель Николай Сапелкин.

«Отклик, который мы в самом городе обнаружили, — не только те 40 тысяч человек, которые пришли к нам, но и те люди, которые помогали, артисты, которые откликнулись, реконструкторы, и поддержка администрации — всё для меня стало такой радостью, таким открытием, что мне, конечно же, хочется возвращаться в Воронеж. Тем более, что здесь мои корни, бабушка моя из завхоза «Степной», поэтому я сюда отчасти как на родину возвращаюсь. В Воронеже я был десятки раз, и проезжая на Донбасс, и просто так приезжал, а сейчас я ещё пишу роман о XVII веке, в том числе о Степане Разине, который происходит из села Собачья Усмань — Новая Усмань сейчас.

Для меня тут целый конгломерат сердечных, удивительных, важных для меня вещей, поэтому всё это отображается в фестивале «Русское лето» — и литературная история, и музыкальная история, и человеческая наша история», — заявил Прилепин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый фестиваль традиционной культуры «Русское лето» прошёл в Воронеже 14 и 15 сентября 2019 года в Центральном парке. В программе были выступления реконструкторов, спектакль Активного театра «Обитель. 16 рота» по роману Захара Прилепина и выступление группы «Калинов мост».

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