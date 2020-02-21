Рига, , 15:43 — REGNUM 22−23 февраля в Латвии ожидается усиление ветра. Об этом пишет портал Diena. lv со ссылкой на данные Центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

По данным синоптиков, порывы ветра в стране достигнут 18−23 метров в секунду (м/с), а на побережье до 28 метров в секунду.

На территории страны ожидаются осадки, мокрый снег, температура воздуха будет колебаться от 0 до +6 °С.

Специалисты предупреждают, что 25 февраля в Латвию придёт новый циклон, который принесёт более обильные осадки.