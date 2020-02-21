Токио, , 15:43 — REGNUM Новый выпуск презентации Nintendo Direct был посвящён игре Animal Crossing: New Horizons. Его опубликовали 20 февраля на YouTube-канале компании Nintendo.

В ходе презентации разработчики подробно рассказали о пакете услуг «Необитаемый остров». С его помощью геймеры смогут отправиться в любую точку мира обустроить её по своему вкусу.

Напомним, Animal Crossing — это серия видеоигр игр в жанре «симулятор жизни» от компании Nintendo. Отличительной особенностью франшизы является синхронизация всех игр с реальным временем, выставленным на используемой консоли.

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