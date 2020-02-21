Москва, , 15:42 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил присвоить часть территории Сирии. Об этом 21 февраля заявил военный журналист, капитан 1 ранга Владимир Ераносян в эфире телеканала «Россия 24».

«Понятно, что они прикрываются тем, что террористические группировки, как они называют курдов, мешают им жить спокойно, но на самом деле происходит какая-то геополитическая стратегия по завоеванию территорий. Это уже какие-то султанские амбиции Эрдогана», — заявил Ераносян.«То, что контингент туда уже вошёл в чужую страну без всякого приглашения, то, что турки находятся там как интервенты — это факт. Их никто туда не звал», — подчеркнул он.

Напомним, в начале февраля в Идлибе обстановка резко ухудшилась. В январе-феврале сирийская армия смогла занять почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты, что вызвало возмущение Анкары.

В связи с этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию.

20 февраля вооружённая сирийская оппозиция, поддерживающая Турцию, перешла в наступление против сирийских сил в юго-восточных районах провинции Идлиб, при этом на отдельных направлениях в наземной операции участвует турецкий спецназ и турецкая артиллерия.