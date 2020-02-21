Москва, , 15:35 — REGNUM Турция открыто приступила к реализации своих геополитических амбиций в Сирии. Об этом 21 февраля заявил военный журналист, капитан 1 ранга Владимир Ераносян в эфире телеканала «Россия 24».

«Их министр иностранных дел говорит, что отдельные разногласия не повлияют на наши отношения с Россией. Они называют это отдельными разногласиями. А ведь это действительно финансирование боевиков, это действительно ответвление от «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил Ераносян.

«Турция сейчас работает на уровне своих геополитических амбиций. У них и в Катаре военная база, и в Сирии они ведут себя как слон в посудной лавке», — подчеркнул он.

Напомним, в начале февраля в Идлибе обстановка резко ухудшилась. В январе-феврале сирийская армия смогла занять почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты, что вызвало возмущение Анкары.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию.

20 февраля вооружённая сирийская оппозиция, поддерживающая Турцию, перешла в наступление против сирийских сил в юго-восточных районах провинции Идлиб, при этом на отдельных направлениях в наземной операции участвует турецкий спецназ и турецкая артиллерия.