Москва, , 15:29 — REGNUM Для России может быть целесообразно воздержаться от каких-либо активных действий в Идлибе в настоящее время. Об этом 21 февраля заявил директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в эфире телеканала «Россия 24».

«По сути нам, со своей стороны, сейчас, по-моему, лучше выдержать некую долгую паузу. Потому что бездействие сейчас лучше, чем любое действие. Ситуация, когда стороны подошли к такому моменту, когда дальше либо война, либо расходимся по сторонам», — заявил Михайлов.

По его словам, ситуация в Идлибе достигла точки, когда дальнейшие события могут обернуться войной, либо привести вновь к стабилизации положения.

«Мы видим очень серьёзную ситуацию, в которой каждая из сторон может дёрнуть чеку и начнётся страшное кровопролитие, потому что стороны замотивированы на боевые действия», — отметил он.

Напомним, в начале февраля в Идлибе обстановка резко ухудшилась. В январе-феврале сирийская армия смогла занять почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты, что вызвало возмущение Анкары.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию.

20 февраля вооружённая сирийская оппозиция, поддерживающая Турцию, перешла в наступление против сирийских сил в юго-восточных районах провинции Идлиб, при этом на отдельных направлениях в наземной операции участвует турецкий спецназ и турецкая артиллерия.