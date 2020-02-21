Москва, , 15:20 — REGNUM Ситуация в Идлибе в связи с турецко-сирийском противостоянием накалилась до предела. Об этом 21 февраля заявил директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы видим очень серьёзную ситуацию, в которой каждая из сторон может дёрнуть чеку и начнётся страшное кровопролитие, потому что стороны замотивированы на боевые действия. Прежде всего, это турецкая сторона, это сирийская сторона», — заявил Михайлов.

«И между ними находятся, как мы знаем, так называемая умеренная оппозиция, примерно в восемь-десять больше боевиков, террористические группировки, которые сейчас по сути являются ответвлением «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отметил он.

Напомним, в начале февраля в Идлибе резко ухудшилась. В январе-феврале сирийская армия смогла занять почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты, что вызвало возмущение Анкары.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию.

20 февраля вооружённая сирийская оппозиция, поддерживающая Турцию, перешла в наступление против сирийских сил в юго-восточных районах провинции Идлиб, при этом на отдельных направлениях в наземной операции участвует турецкий спецназ и турецкая артиллерия.