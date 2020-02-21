Москва, , 15:13 — REGNUM Рейтинг самых мужественных городов России и СНГ возглавила Москва. За столицу отдано 14% голосов, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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На втором месте оказался Екатеринбург (11% голосов), на третьем — Минск (10%). В пятёрке лидеров — Ростов-на-Дону (9%) и Краснодар (8%).

Также в топ-10 городов РФ и СНГ с самыми мужественными мужчинами вошли Челябинск (6%), Санкт-Петербург 5%), Казань и Уфа (по 4%) и Нур-Султан (3%).

Как сообщало ИА REGNUM, лучший город России, в котором проживают самые красивые женщины, — это Москва.

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