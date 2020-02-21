Тбилиси, , 14:56 — REGNUM Новая социальная политика по улучшению условий службы военнослужащих Грузии принята грузинским оборонным ведомством. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии.

Сообщается, что программа уже широко действует в воинских частях.

«На территории военных центров строятся и капитально ремонтируются здания штабов, учебных классов, лазаретов, казарм, гостиниц и зон отдыха. Ведется строительство бетонных дорог, обустройство скверов и озеленение территории», — говорится в публикации пресс-службы.

«В сумме будут полностью отремонтированы 250 объектов. У наших военных будут достойные жилищные условия», — рассказал министр обороны Ираклий Гарибашвили, который проверил ход работ по улучшению социальных условий военнослужащих.