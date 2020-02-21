Токио, , 14:39 — REGNUM Посольство Индонезии в Токио выразило благодарность за внимание к 74 индонезийским гражданам, включая четырех зараженных коронавирусом, которые были помещены на карантин на судне Diamond Princess в Японии, сообщает информационный портал Detik.

Известно, что два гражданина Индонезии находились на лечении в больнице, а двое других были госпитализированы в южной части Токио.

Как сообщало ИА REGNUM, на круизном лайнере Westerdam находились 334 гражданина Индонезии, которые не заразились коронавирусом.

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