Нур-Султан, , 14:33 — REGNUM Стандарт полицейского с основными требованиями к профессиональным и личным качествам сотрудников планируют принять в Казахстане. Об этом 21 февраля заявил министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев в сенате.

Депутаты сената Казахстана рассмотрели реализацию дорожной карты по модернизации органов внутренних дел республики на 2019−2021 годы. К полицейским также будут предъявлять базовые стандарты поведения.

«В стандарте прописано, как полицейский должен подойти, как должен обращаться с гражданином, как он должен реагировать на видеосъемку», — уточнил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019—2022 годах МВД Казахстана планирует направить 42 млрд тенге ($111 млн) на профессиональную подготовку кадров, в том числе 12 млрд тенге ($31,8 млн) в 2020 году, 11,8 млрд тенге ($31,3 млн) — в 2021 году.

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