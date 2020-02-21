Москва, , 14:08 — REGNUM Депутат Государственной Думы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала события, связанные с прибытием с прибытием в Полтавскую область граждан Украины, эвакуированных из китайского города Ухань.

«Тот факт, что в автобусы с эвакуированными летели камни, что их отказывались принимать другие регионы Украины — Львовская и Тернопольская области — является очевидным симптомом тяжелых социально-психологических проблем украинского общества, моральной деградации определённой части населения страны», — отметила Панина.

Политик подчеркнула, что наибольшую агрессивность в отношении сограждан, вернувшихся из Китая, проявили жители Львовщины, где родилась ныне действующий министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

Вместе с тем, по мнению Паниной, для паники, охватившей жителей страны, были и объективные причины.

«Ликвидация санитарно-эпидемиологическую службы Украины в 2017 году, осуществлённая под предлогом «борьбы с коррупцией», стала серьёзным ударом по всей системе здравоохранения страны. Её следствиями стали «возвращение» полиомиелита, эпидемия кори, многократные вспышки острых кишечных инфекций — вирусного гепатита, сальмонеллеза, ротавирусного энтерита. Разрыв связей с Россией привёл к проблемам с вакцинированием населения», — подчеркнула Панина.

«Для того, чтобы найти выход из этой ситуации, украинские власти должны сойти с «тропы войны» и сосредоточиться на восстановлении национальной системы здравоохранения, прежде всего — системы эпидемиологического контроля», — констатировала Панина.