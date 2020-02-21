Москва, , 13:12 — REGNUM Утверждение о том, что в Москве высокие показатели в плане зелёных насаждений, верны лишь с учётом территории Новой Москвы. Об этом 21 февраля заявил зампред общественного совета министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Закондырин на круглом столе в Мосгордуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, ситуация с парками и зелёными насаждениями в столице не столь радужна, как может показаться, изучив одну только статистику.

«Если взять абсолютные значения Москвы с учетом Новой Москвы, то у нее идеальные показатели по зеленым насаждениям. Но если взять территорию «старой» Москвы и посмотреть динамику за 15−20 лет то увидим резкое сокращение зеленых насаждений», — заявил эксперт.

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