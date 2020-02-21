Село Новая Усмань, Воронежская область, , 12:57 — REGNUM Ветеранов и участников Великой Отечественной войны пожизненно освободят от платы за коммунальные услуги, такое решение принято в администрации Новоусманского района Воронежской области. Уже с марта 2020 года ветераны получат «нулевые» квитанции: платить не нужно будет за водоснабжение, водоотведение, отопление, вывоз мусора и текущее содержание и ремонт жилья. По данным администрации, речь идёт примерно о 25 семьях.

«В многоквартирных домах, которые обслуживают УК, нулевую сумму к оплате пропишут и в строке «Содержание и ремонт жилья». Освобождение от платы за воду, водоотведение, теплоснабжение, вывоз мусора, а также по «первой строке» квитанций для участников и инвалидов Великой Отечественной войны будет действовать пожизненно. Соответствующие соглашения уже находятся в стадии заключения», — цитируют «Вести-Воронеж» представителя администрации района.

Решение, как уточняется, было принято по итогу ряда совещаний главы администрации района Дмитрия Маслова и руководителей ресурсоснабжающих и управляющих компаний.

Из коммунальных платежей пока не обнулятся плата за газ и электроэнергию, однако власти района рассчитывают, что поставщики ресурсов инициативу поддержат.