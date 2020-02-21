Москва, , 12:54 — REGNUM Москве-реке требуется реабилитация, стоимость которой составит около трети годового бюджета столицы. Об этом 21 февраля заявил зампред общественного совета Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Закондырин на круглом столе в Мосгордуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в Москве действует лучшая в России система экомониторинга. Однако интересы москвичей в плане экологии не ограничиваются одним лишь обследованием окружающей среды и сообщениями о её состоянии.

«Есть вопросы, связанные с водными ресурсами. Требуется реабилитация Москвы-реки. Там ситуация очень нехорошая. Требуется, по экспертным оценкам, около 1 трлн рублей. Это практически треть годового бюджета Москвы. За 2−3 года это не сделаешь. Требуется лет 10», — заявил Закондырин.

Также эксперт отметил, что в Москве есть ряд проблемных вопросов, связанных с радиоактивным загрязнением и использованием лесных ресурсов.

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