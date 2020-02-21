Киев, , 12:33 — REGNUM Более половины жителей Украины считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова.

Отмечается, что 25% опрошенных считают, что события на Украине развиваются в правильном направлении, в сентябре прошлого года так считали 57%, в декабре 2019 года — 44%.

«53% (респондентов считают), что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре — 17%, в декабре — 36%)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Центра Разумкова, государственный переворот 2014 года в Киеве считают «революцией достоинства» 45,5% жителей Украины.

17,7% опрошенных считают произошедшее «вынужденной сменой власти не совсем законными средствами», а 23% уверены, что произошёл антигосударственный переворот. 13,7% опрошенных не смогли дать оценку майдану.