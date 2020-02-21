Москва, , 12:30 — REGNUM Почти половина жителей России (42%) считают службу в армии не женским делом, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Те, кто хотят видеть дочерей на службе в армии (30%), заявили, что это дисциплинирует (13%), дает стабильность (11%), престижно, вызывает уважение (11%).

Среди не одобряющих выбора военной карьеры сыном лидирует опасение за его жизнь (17%), особенности характера мальчика (6%), разруха в армии (6%).

Граждане, позитивно относящиеся к службе сына в армии (63%), считают, что это мужское дело (25%), связано с защитой Родины и семьи (15%), а также дисциплинирует (12%) и признается престижным занятием (11%).

Опрос проведен 18 февраля 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса ВЦИОМ, в России День защитника Отечества перестает быть праздником всех российских мужчин.

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