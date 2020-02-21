Барнаул, , 12:05 — REGNUM Накануне Дня защитника Отечества и в преддверие празднования 75-летия Великой Победы сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю навестили ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов пожарной охраны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщает официальный сайт ведомства, сотрудники главка, несущие службу в городах и районах края, помогли ветеранам, проживающим в частных домах, почистить от снега крыши и дворы, а также оказали другую помощь по ведению личного хозяйства.

«Ветераны были рады повидаться с бывшими коллегами, вспомнить былое, каждый из них выразил огромную благодарность за оказанное внимание и за то, что их не забывают и ценят», — отмечают спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в годы Великой Отечественной войны с Алтайского края ушли на фронт около 700 тысяч жителей региона. По официальным данным, около 240 тысяч погибли. «Президентские» 75 тысяч рублей к 75-летию Великой Победы получат 5357 Великой Отечественной войны.

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